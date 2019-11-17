«Витязь» после обмена со СКА проиграл 9 матчей из 10

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде «Витязь». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Дэвида Немировски.



Подмосковная команда проиграла 9-й матч из 10 после обмена со СКА. В прошлом месяце «Витязь» обменял в питерский клуб вратаря Александра Самонова и нападающего Артёма Швеца-Рогового на голкипера Петра Кочеткова и форварда Алексея Бывальцева. Единственную победу команда Михаила Кравеца одержала во встрече с «Северсталью» (2:1), которая состоялась 2 ноября.



Подмосковный клуб потерпел четвёртое поражение подряд, а «автозаводцы» одержали третью победу в четырёх последних встречах. 19 ноября «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с минским «Динамо», а «Витязь» 20-го числа примет в Подольске ЦСКА.