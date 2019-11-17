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Кравец: неоправданные удаления сломали игру «Витязя»

Кравец: неоправданные удаления сломали игру «Витязя»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:6).

«У нас было хорошее начало, счёт — 2:0. Но после этого последовали незабитые голы и неоправданные удаления, после чего игра сломалась, к сожалению. Нужно терпеть и играть правильно и на команду», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 6-й минуте стараниями Евгения Монса. Во втором периоде Якуб Ержабек укрепил преимущество гостей, реализовав численный перевес. В концовке второго периода «автозаводцы» забросили пять шайб: отличились Сергей Зборовский, Михаил Варнаков, Джордан Шрёдер, Дамир Жафяров и Денис Баранцев. В третьем игровом отрезке шестую шайбу в ворота гостей отправил Жафяров.

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