Кравец: неоправданные удаления сломали игру «Витязя»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:6).



«У нас было хорошее начало, счёт — 2:0. Но после этого последовали незабитые голы и неоправданные удаления, после чего игра сломалась, к сожалению. Нужно терпеть и играть правильно и на команду», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.



Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 6-й минуте стараниями Евгения Монса. Во втором периоде Якуб Ержабек укрепил преимущество гостей, реализовав численный перевес. В концовке второго периода «автозаводцы» забросили пять шайб: отличились Сергей Зборовский, Михаил Варнаков, Джордан Шрёдер, Дамир Жафяров и Денис Баранцев. В третьем игровом отрезке шестую шайбу в ворота гостей отправил Жафяров.

«Торпедо» не страшен даже чёрт! Забили 5 голов за шесть минут Нижегородцы уже начали камбэк, и в это время Евгений Артюхин подарил им пять минут большинства.