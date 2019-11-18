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Третьяк не исключил, что Овечкин может покинуть НХЛ ради участия в Олимпиаде

Третьяк не исключил, что Овечкин может покинуть НХЛ ради участия в Олимпиаде
Хоккей / НХЛ 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможное участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В ближайшее время я еду в Лозанну. В Международной федерации хоккея (IIHF) у нас будет совещание с президентом МОКа Томасом Бахом. Мы обсудим много вопросов, в том числе и взаимодействия с НХЛ. Но пока комиссар НХЛ Гэри Беттмэн не настроен ничего менять. Знаю, что у него была встреча с президентом IIHF Рене Фазелем и на ней было больше негатива.

Всё очень непредсказуемо, впереди ещё есть два года. Что дальше будет — никто не знает. Возможно, IIHF и НХЛ придут к какому-то соглашению.

Есть ли вероятность, что Александр Овечкин покинет НХЛ на сезон ради возможности участвовать в Олимпиаде-2022? Я бы не исключал такого развития событий. Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность. Посмотрим, как всё сложится на деле. Он сам должен принять решение о продолжении своей карьеры. Возможно, один из клубов КХЛ сделает ему такое предложение, от которого нельзя будет отказаться», — приводят слова Третьяка «Известия».

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