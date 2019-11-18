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«Вегас» дома разгромил «Калгари», забросив 6 шайб

«Вегас» дома разгромил «Калгари», забросив 6 шайб
Хоккей / НХЛ 0

«Вегас Голден Найтс» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) в пользу хозяев. Для «Флэймз» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, который оформил шатаут, отразив 34 броска. 4 очка в составе победителей набрал Нейт Шмидт (0+4), 3 очка — у Вильяма Карлссона (1+2).

Таким образом, «Вегас» прервал серию из пяти поражений. На данный момент команда занимает 8-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем матче «Голден Найтс» сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра состоится 20 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Карлссон (Смит, Шмидт) – 10:44' (5x5)   2:0 Штястны (Шмидт, Теодор) – 29:39' (4x4)   3:0 Пасиоретти (Карлссон, Шмидт) – 48:13' (5x5)   4:0 Икин (Маршессо) – 54:25' (5x5)   5:0 Стоун (Пасиоретти) – 55:09' (5x4)   6:0 Карлссон (Макнэбб, Шмидт) – 57:28' (5x5)
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