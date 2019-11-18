«Вегас» дома разгромил «Калгари», забросив 6 шайб

«Вегас Голден Найтс» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) в пользу хозяев. Для «Флэймз» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, который оформил шатаут, отразив 34 броска. 4 очка в составе победителей набрал Нейт Шмидт (0+4), 3 очка — у Вильяма Карлссона (1+2).

Таким образом, «Вегас» прервал серию из пяти поражений. На данный момент команда занимает 8-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем матче «Голден Найтс» сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра состоится 20 ноября.