Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сможет ли «Авангард» в третий раз в сезоне обыграть «Салават Юлаев»?

Сможет ли «Авангард» в третий раз в сезоне обыграть «Салават Юлаев»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 18 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будут сыграны три матча. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:

— «Нефтехимик» — «Динамо» М
— «Авангард» — «Салават Юлаев»
— ЦСКА — «Северсталь».

Пройти опрос можно на Playbuzz.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019