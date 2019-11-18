Сможет ли «Авангард» в третий раз в сезоне обыграть «Салават Юлаев»?
Сегодня, 18 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будут сыграны три матча. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:
— «Нефтехимик» — «Динамо» М
— «Авангард» — «Салават Юлаев»
— ЦСКА — «Северсталь».
Пройти опрос можно на Playbuzz.
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