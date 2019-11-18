Пасиоретти: цель «Вегаса» — не отсиживаться сзади и не биться за ничью

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Калгари Флэймз» (6:0).



«Наша цель — не отсиживаться сзади и бояться играть, не биться за ничью, это не наш клуб. Мы попадаем в неприятности, когда это делаем. Лучше всего мы выглядим, когда играем в чужой зоне и бежим вперёд», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Одним из главных героев встречи стал голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, который оформил шат-аут, отразив 34 броска. 4 очка в составе победителей набрал Нейт Шмидт (0+4), 3 очка — у Вильяма Карлссона (1+2).



Таким образом, «Вегас» прервал серию из пяти поражений. На сегодня команда занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Голден Найтс» сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Вегас» дома разгромил «Калгари», забросив 6 шайб