«Северсталь» расторгла контракты с Захарчуком и Королёвым

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» расстался с нападающими Иваном Захарчуком и Владимиром Королёвым, информирует официальный сайт команды. Контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон.



30-летний Захарчук в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 11 матчах за основную команду «Северстали», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-3" и нуле минут штрафного времени. В среднем Захарчук проводил на льду около 10 минут за матч.



Владимир Королёв только недавно подисал пробный контракт с «Северсталью» и не успел дебютировать за клуб. 26-летний хоккеист не имеет в своём активе опыта игр в Континентальной хоккейной лиге.

«В «Северстали» мне никто не врёт, а в Словакии люди не всегда говорят правду» Большое интервью с лучшим снайпером «Северстали» Адамом Лишкой.