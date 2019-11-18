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«Северсталь» расторгла контракты с Захарчуком и Королёвым

«Северсталь» расторгла контракты с Захарчуком и Королёвым
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» расстался с нападающими Иваном Захарчуком и Владимиром Королёвым, информирует официальный сайт команды. Контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон.

30-летний Захарчук в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 11 матчах за основную команду «Северстали», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-3" и нуле минут штрафного времени. В среднем Захарчук проводил на льду около 10 минут за матч.

Владимир Королёв только недавно подисал пробный контракт с «Северсталью» и не успел дебютировать за клуб. 26-летний хоккеист не имеет в своём активе опыта игр в Континентальной хоккейной лиге.

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