Третьяк: не припомню, чтобы сборная России пропускала больше всех на Евротуре

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выступление национальной команды на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.
«Не совсем доволен выступлением команды на Кубке Карьяла. Перед сборной России всегда стоит задача занять первое место в любом турнире, вне зависимости от его статуса и обстоятельств. Плюс расстроило, что пропустили больше всех — 11 шайб. Не припомню такого случая, когда наша команда становилась худшей по этому показателю на Еврохоккейтуре. Защитники и центральные нападающие явно недоработали. Конечно, более детальные оценки даёт тренерский штаб.
Нам надо посмотреть в деле ближайший резерв, на кого мы можем рассчитывать на Олимпийских играх—2022 в Пекине. В Китай наверняка не поедут игроки из НХЛ. Поэтому нам надо опираться только на свои силы — ребят, выступающих в КХЛ», — приводят слова Третьяка «Известия».
- 18 ноября 2019
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