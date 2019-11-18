Яшкин набрал очки в 10-м матче кряду, забив эффектный гол в ворота «Нефтехимика»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» гостит у «Нефтехимика» в Нижнекамске. В ходе первого периода столичный клуб выигрывает со счётом 2:0.



Нападающий команды Владимира Крикунова Дмитрий Яшкин отметился голом в середине первого периода и укрепил преимущество гостей. Форвард забил красивый гол и продлил результативную серию до 10 матчей.

Посмотреть видео гола Яшкина можно на официальном сайте КХЛ.

«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Шарипзянов, Казионов — Куликов — Хайруллин;

Сергеев — Атюшов, Хисамутдинов — Берглунд — Энлунд;

Захарчук, Грошев, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Кулёмин;

Бойков, Моисеев, Петунин — Ефремов — Афиногенов.