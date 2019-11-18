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«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Форвард «Авангарда» Широков забил вратарю «Салавата» Метсоле в стиле Кучерова

Форвард «Авангарда» Широков забил вратарю «Салавата» Метсоле в стиле Кучерова
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимает в Балашихе «Салават Юлаев». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором периоде омская команда забросила вторую шайбу в ворота уфимцев. Нападающий «ястребов» Сергей Широков выскочил один на один с Юхой Метсолой и переиграл его в стиле форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

Посмотреть видео гола Широкова можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард»:

Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Спиценко — Щёкин, Дедунов — Стась — Потапов;
Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Лисовец — Коледов, Сошников — Маннинен — Амиров;
Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Майоров.

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