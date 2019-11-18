Три очка Яшкина помогли московскому «Динамо» обыграть «Нефтехимик»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Владимира Крикунова.



Бело-голубые ударно провели первую половину первого периода и забросили две шайбы стараниями Игоря Полыгалова и Дмитрия Яшкина. Нападающий сборной Чехии продлил серию с набранными очками до 10 матчей. На 17-й минуте Ильдар Шиксатдаров сократил отставание в счёте до минимума. В концовке второго периода Яшкин реализовал большинство, Андрей Алексеев отличился в равных составах, а Полыгалов — в меньшинстве. В третьем периоде Юусо Хиетанен реализовал численный перевес, на что хозяева ответили голами Якоба Берглунда, Райана Мёрфи и Максима Грошева.



«Динамо» одержало третью победу подряд, а «волки» потерпели третье поражение кряду. 20 ноября московский клуб проведёт матч в Риге с местным «Динамо», а «волки» 22-го числа примут в Нижнекамске «Куньлунь Ред Стар».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.