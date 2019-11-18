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Три очка Яшкина помогли московскому «Динамо» обыграть «Нефтехимик»

Три очка Яшкина помогли московскому «Динамо» обыграть «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Владимира Крикунова.

Бело-голубые ударно провели первую половину первого периода и забросили две шайбы стараниями Игоря Полыгалова и Дмитрия Яшкина. Нападающий сборной Чехии продлил серию с набранными очками до 10 матчей. На 17-й минуте Ильдар Шиксатдаров сократил отставание в счёте до минимума. В концовке второго периода Яшкин реализовал большинство, Андрей Алексеев отличился в равных составах, а Полыгалов — в меньшинстве. В третьем периоде Юусо Хиетанен реализовал численный перевес, на что хозяева ответили голами Якоба Берглунда, Райана Мёрфи и Максима Грошева.

«Динамо» одержало третью победу подряд, а «волки» потерпели третье поражение кряду. 20 ноября московский клуб проведёт матч в Риге с местным «Динамо», а «волки» 22-го числа примут в Нижнекамске «Куньлунь Ред Стар».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Полыгалов (Петерссон, Индрашис) – 06:56' (5x5)   0:2 Яшкин (Волков, Тарасов) – 09:25' (5x5)   1:2 Шиксатдаров (Куликов) – 16:38' (5x5)   1:3 Яшкин (Хиетанен, Чайковски) – 35:47' (5x4)   1:4 Алексеев – 36:43' (5x5)   1:5 Полыгалов (Яшкин, Шипачёв) – 38:03' (4x5)   1:6 Хиетанен (Шипачёв) – 42:12' (5x4)   2:6 Берглунд (Энлунд) – 57:03' (5x5)   3:6 Мёрфи (Берглунд) – 57:03' (5x5)   4:6 Грошев (Шарипзянов) – 59:53' (5x5)
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