«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.



«Ястребы» открыли счёт в первом периоде — Алексей Потапов завершил красивую комбинацию броском с неудобной руки. Во втором периоде Сергей Широков переиграл Юху Метсолу в стиле Никиты Кучерова и укрепил преимущество команды Боба Хартли, на что гости ответили точным броском Линуса Умарка. В концовке периода Тейлор Бек забросил третью шайбу в ворота уфимского клуба. В третьем периоде Егор Мартынов укрепил преимущество «ястребов».

Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб. 21 ноября «Авангард» примет в Балашихе «Автомобилист», а «Салават Юлаев» 20-го встретится в Уфе с «Куньлунь Ред Стар».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.