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«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»

«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.

«Ястребы» открыли счёт в первом периоде — Алексей Потапов завершил красивую комбинацию броском с неудобной руки. Во втором периоде Сергей Широков переиграл Юху Метсолу в стиле Никиты Кучерова и укрепил преимущество команды Боба Хартли, на что гости ответили точным броском Линуса Умарка. В концовке периода Тейлор Бек забросил третью шайбу в ворота уфимского клуба. В третьем периоде Егор Мартынов укрепил преимущество «ястребов».

Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб. 21 ноября «Авангард» примет в Балашихе «Автомобилист», а «Салават Юлаев» 20-го встретится в Уфе с «Куньлунь Ред Стар».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Потапов (Войнов, Широков) – 10:18' (5x5)   2:0 Широков – 27:08' (5x5)   2:1 Умарк (Панин) – 37:20' (5x5)   3:1 Бек (Кошелев, Клинкхаммер) – 39:58' (5x5)   4:1 Мартынов (Войнов, Андригетто) – 51:59' (5x4)
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