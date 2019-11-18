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Войнов второй раз подряд провёл на льду больше половины матча

Войнов второй раз подряд провёл на льду больше половины матча
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.

Защитник омского клуба Вячеслав Войнов провёл на льду 31 минуту 55 секунд. В предыдущей встрече, с минским «Динамо» (2:1 ОТ), 29-летний хоккеист отыграл 36 минут 11 секунд.

Во встрече с «Салаватом» четыре защитника «Авангарда» провели больше 20 минут, в то время как Данил Щёкин отыграл всего 31 секунду, а Кирилл Спиценко провёл девять с половиной минут.

Наибольшее время на площадке среди игроков «Салавата» провёл защитник Артём Сергеев — 21 минуту 55 секунд. Все остальные хоккеисты уфимского клуба отыграли менее 20 минут.

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