Подъяпольский — о победе над ЦСКА: мы показали, что у «Северстали» есть команда
Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей. ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, а череповецкий клуб прервал серию из 10 поражений.
«Мы своей победой показали, что у нас есть команда. К игре готовился как обычно, ничего не менял в своей тактике.
Поражения очень давили на нас. Не понимали, почему не можем выиграть, нам постоянно чего-то не хватало. Теперь всё с чистого листа? Мы каждую игру так начинаем», — приводит слова голкипера пресс-служба КХЛ.
20 ноября ЦСКА встретится в Подольске с «Витязем», а череповецкий клуб в этот же день проведёт выездной матч с ХК «Сочи».
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