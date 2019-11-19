Подъяпольский — о победе над ЦСКА: мы показали, что у «Северстали» есть команда

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей. ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, а череповецкий клуб прервал серию из 10 поражений.

«Мы своей победой показали, что у нас есть команда. К игре готовился как обычно, ничего не менял в своей тактике.

Поражения очень давили на нас. Не понимали, почему не можем выиграть, нам постоянно чего-то не хватало. Теперь всё с чистого листа? Мы каждую игру так начинаем», — приводит слова голкипера пресс-служба КХЛ.

20 ноября ЦСКА встретится в Подольске с «Витязем», а череповецкий клуб в этот же день проведёт выездной матч с ХК «Сочи».