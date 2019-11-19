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Дмитрий Завгородний пропустит молодёжный чемпионат мира

Дмитрий Завгородний пропустит молодёжный чемпионат мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий клуба Юниорской хоккейной лиги Квебека «Римуски Океаник» Дмитрий Завгородний не примет участия в молодёжном чемпионате мира. Журналистка Йоханна Фурнье сообщила со ссылкой на пресс-служба клуба, что российский нападающий выбыл из строя на срок от восьми до 12 недель. Российский форвард сломал ключицу.

Таким образом, у Завгороднего нет никаких шансов восстановиться к мировому первенству, которое пройдёт в Чехии в конце декабря 2019 года — начале января 2020 года.

19-летний форвард был лидером молодёжной сборной России на Суперсерии 2019 года. Его связка с Александром Ховановым набрала 10 очков в двух матчах турнира.

В нынешнем сезоне уроженец Омска забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач в 23 матчах регулярного чемпионата QMJHL.

Завгородний и Хованов набрали 10 очков на двоих в двух матчах Суперсерии
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