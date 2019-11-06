Завгородний и Хованов набрали 10 очков на двоих в двух матчах Суперсерии

Молодежная сборная России уступила в матче Суперсерии национальной команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Матч состоялся на стадионе «Авенир-центр» и завершился победой QMJHL в овертайме со счётом 4:3.

В составе сборной России забивали Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев. Один из лидеров российской команды Александр Хованов отметился результативной передачей. В ходе первого матча сборная России уступала со счётом 1:3, но смогла отыграться и выиграть матч. В составе победителей по два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов. Также Завгородний и Хованов сделали по два результативные передачи.

Таким образом, Завгородний и Хованов набрали 10 очков на двоих в двух матчах Суперсерии, завершив участие в турнире. По правилам Суперсерии, в оставшихся матчах турнира они не сыграют.