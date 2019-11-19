Хартли: считаю Ковальчука своим сыном, но сейчас у меня нет планов насчёт Ильи

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился мнением о возможном переходе в команду известного нападающего Ильи Ковальчука.
«Конечно, все знают, как я ценю и уважаю Ковальчука. Собственно, я тренирую «Авангард» потому, что Илья в 2018 году убедил меня, что стоит приехать и возглавить эту команду. И оказался абсолютно прав, потому что я попал в прекрасную организацию.
Я тренировал Ковальчука в «Атланте», когда он был совсем молодым. Вообще, я считаю Илью, если брать масштабно, одним из своих сыновей. Безгранично уважаю этого парня.
Но что я скажу о «Лос-Анджелесе»? Каждая ситуация индивидуальна. Сейчас Ковальчук проходит через трудный момент своей карьеры. Команда переживает перестройку, а Илья может оказаться одним из первых ветеранов, которые попадут под эти перемены. Вообще, это отличный клуб, который недавно выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014). Но команда с тех пор постарела, поэтому сейчас менеджмент «Кингз» столкнулся с тем, что нужно принимать тяжёлые решения. К сожалению для Кови, одно из таких решений коснулось его.
Думаю, любой менеджер клуба КХЛ хотел бы видеть у себя Ковальчука. Это форвард мирового класса, умеющий решать исходы матчей. У меня сейчас нет планов насчёт Ильи. Если он хочет дальше играть в НХЛ, я просто пожелаю ему удачи. Ну а мы сфокусируемся на нынешних делах клуба», — цитирует Хартли «Матч ТВ».
- 19 ноября 2019
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