Крылов: Ковальчук не хочет заканчивать карьеру. Мы ждём его в «Авангарде»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов подтвердил интерес омского клуба к переходу Ильи Ковальчука.
«Мне очень импонирует его желание остаться в Северной Америке, чтобы добиться своей цели. Не получилось в «Лос-Анджелесе» — он будет пробовать в другом клубе. Он молодец, будет идти до конца.
Ситуация выглядит так. Если отстраниться от нашей с ним дружбы… Я надеюсь, Илья так же положительно относится ко мне, как я к нему. Так вот, я бы на его месте, конечно, закончил карьеру в «Спартаке». Это было бы красиво. Но Ковальчук не хочет заканчивать.
Поэтому мы не говорим об окончании его карьеры. Мы говорим о её продолжении. И тут есть два варианта. Первый — всё-таки зацепиться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Второй — мы его ждём в «Авангарде». Всё зависит от него? Конечно», — цитирует Крылова «Матч ТВ».
- 19 ноября 2019
-
15:36
-
15:20
-
15:05
-
14:43
-
14:28
-
14:20
-
14:05
-
13:47
-
13:18
-
13:02
-
12:40
-
12:16
-
12:00
-
11:43
-
11:20
-
11:11
-
10:45
-
10:20
-
10:02
-
09:41
-
09:30
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:12
-
08:00
-
07:27
-
07:15
-
07:06
-
06:45
-
06:40
-
06:21
-
06:10
-
06:03