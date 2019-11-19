Крылов: Ковальчук не хочет заканчивать карьеру. Мы ждём его в «Авангарде»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов подтвердил интерес омского клуба к переходу Ильи Ковальчука.

«Мне очень импонирует его желание остаться в Северной Америке, чтобы добиться своей цели. Не получилось в «Лос-Анджелесе» — он будет пробовать в другом клубе. Он молодец, будет идти до конца.

Ситуация выглядит так. Если отстраниться от нашей с ним дружбы… Я надеюсь, Илья так же положительно относится ко мне, как я к нему. Так вот, я бы на его месте, конечно, закончил карьеру в «Спартаке». Это было бы красиво. Но Ковальчук не хочет заканчивать.

Поэтому мы не говорим об окончании его карьеры. Мы говорим о её продолжении. И тут есть два варианта. Первый — всё-таки зацепиться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Второй — мы его ждём в «Авангарде». Всё зависит от него? Конечно», — цитирует Крылова «Матч ТВ».