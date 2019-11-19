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«Барыс» проведёт сбор средств для голкипера с тяжёлым заболеванием

«Барыс» проведёт сбор средств для голкипера с тяжёлым заболеванием
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» проведёт сбор средств на лечение вратаря «Снежных Барсов», участника двух юниорских чемпионатов мира в составе сборной Казахстана Вилена Прокофьева. Диагноз 18-летнего вратаря — саркома Юинга.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«22 ноября, во втором перерыве матча с хоккейным клубом „Ак Барс“, пройдёт благотворительный аукцион в районе магазина клубной атрибутики „Барыса“ в холле третьего этажа „Барыс-Арены“ (Район сектора А10). Лоты – именные клюшки Романа Старченко, Даррена Дица, Эдди Паскуале, игровые джерси Никиты Михайлиса, Джесси Блэкера и Виктора Сведберга. Все вырученные средства будут направлены на лечение Прокофьева», — указано на официальном сайте клуба.

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