«Барыс» проведёт сбор средств для голкипера с тяжёлым заболеванием
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» проведёт сбор средств на лечение вратаря «Снежных Барсов», участника двух юниорских чемпионатов мира в составе сборной Казахстана Вилена Прокофьева. Диагноз 18-летнего вратаря — саркома Юинга.
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«22 ноября, во втором перерыве матча с хоккейным клубом „Ак Барс“, пройдёт благотворительный аукцион в районе магазина клубной атрибутики „Барыса“ в холле третьего этажа „Барыс-Арены“ (Район сектора А10). Лоты – именные клюшки Романа Старченко, Даррена Дица, Эдди Паскуале, игровые джерси Никиты Михайлиса, Джесси Блэкера и Виктора Сведберга. Все вырученные средства будут направлены на лечение Прокофьева», — указано на официальном сайте клуба.
- 19 ноября 2019
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