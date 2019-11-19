«Трактор» — «Йокерит»: Демченко пропустил пять шайб и был заменён

В концовке второго периода матча челябинского «Трактора» и финского «Йокерита» команда хозяев произвела замену вратаря. Вместо пропустившего пять шайб Василия Демченко на лёд вышел голкипер Иван Федотов. В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 5:1 в пользу «Йокерита». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Составы команд:



«Трактор»:



Федотов (Демченко);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;

Терещенко — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;

Бородкин — Меньшиков, Авцин — Попов — Лисин;

Сергиенко, Степанов, Комаров — Шаров — Шолохов.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — Хаапала;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Лауридсен, Савинайнен — Контиола — Хальме;

Хирвонен — Кивистё, Оксанен — Пильстрём — Анттила.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.