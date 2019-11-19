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«Торпедо НН» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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«Торпедо» — «Динамо» Мн: в воротах хозяев сыграет Линдбек

«Торпедо» — «Динамо» Мн: в воротах хозяев сыграет Линдбек
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 19:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Торпедо»:

Линдбек (Мольков);
Аляев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;
Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;
Меляков, Ураков — Белевич — Гончарук.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Карнаухов);
Евенко — Денисов, Павлович — Демков — Когалев;
Крыскин — Ерёменко, А. Костицын — Ковыршин — Стефанович;
Готовец — Достанко, Дроздов — Паре — Принс;
Знахаренко, Китаров, Дадонов — Спунер — Пулккинен.

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