«Торпедо» — «Динамо» Мн: в воротах хозяев сыграет Линдбек

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 19:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Торпедо»:



Линдбек (Мольков);

Аляев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;

Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;

Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;

Меляков, Ураков — Белевич — Гончарук.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Евенко — Денисов, Павлович — Демков — Когалев;

Крыскин — Ерёменко, А. Костицын — Ковыршин — Стефанович;

Готовец — Достанко, Дроздов — Паре — Принс;

Знахаренко, Китаров, Дадонов — Спунер — Пулккинен.