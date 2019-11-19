«Торпедо» — «Динамо» Мн: в воротах хозяев сыграет Линдбек
Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 19:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Торпедо»:
Линдбек (Мольков);
Аляев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;
Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;
Меляков, Ураков — Белевич — Гончарук.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Евенко — Денисов, Павлович — Демков — Когалев;
Крыскин — Ерёменко, А. Костицын — Ковыршин — Стефанович;
Готовец — Достанко, Дроздов — Паре — Принс;
Знахаренко, Китаров, Дадонов — Спунер — Пулккинен.
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