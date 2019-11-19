Гурьянов попал в курьёзную ситуацию, занявшись битбоксом вместо интервью

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Денис Гурьянов попал в необычную ситуацию. Россиянин готовился к интервью с одной из радиостанций после матча с «Анахайм Дакс» (2:1), в котором оформил дубль, но потерял связь с журналистами. В студии же было слышно, как Гурьянов развлекает себя в свободную минуту, тренируя навыки битбокса.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Гурьянов принял участие в 17 матчах за основную команду, записав на свой счёт 8 (4+4) баллов при показателе полезности "+6" и 7 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводит на площадке около 12 с половиной минут за матч.

Посмотреть видео с битбоксом Гурьянова можно на «Чемпионате».