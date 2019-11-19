Гурьянов попал в курьёзную ситуацию, занявшись битбоксом вместо интервью
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Денис Гурьянов попал в необычную ситуацию. Россиянин готовился к интервью с одной из радиостанций после матча с «Анахайм Дакс» (2:1), в котором оформил дубль, но потерял связь с журналистами. В студии же было слышно, как Гурьянов развлекает себя в свободную минуту, тренируя навыки битбокса.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Гурьянов принял участие в 17 матчах за основную команду, записав на свой счёт 8 (4+4) баллов при показателе полезности "+6" и 7 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводит на площадке около 12 с половиной минут за матч.
Посмотреть видео с битбоксом Гурьянова можно на «Чемпионате».
- 19 ноября 2019
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
20:02
-
19:46
-
19:38
-
19:26
-
19:19
-
19:09
-
19:03
-
18:50
-
18:41
-
18:40
-
18:26
-
18:06
-
17:54
-
17:37
-
17:23
-
16:49
-
16:22
-
16:08
-
15:36
-
15:20
-
15:05
-
14:43
-
14:28
-
14:20
-
14:05
-
13:47
-
13:18
-
13:02
-
12:40
-
12:16
-
12:00
-
11:43
Партнерский контент