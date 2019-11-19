Гика не поехал радоваться со скамейкой «Трактора» после гола «Йокериту»

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение в матче с финским «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 2:5. Челябинская команда проиграла пятый матч подряд и четвёртый — под руководством Владимира Юрзинова-младшего.
Заключительный гол забил Томаш Гика. После заброшенной шайбы нападающий «Трактора» не поехал радоваться к своей скамейке.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Челябинские хоккеисты провалили стартовый отрезок, пропустив дважды за первые шесть минут. Авторами заброшенных шайб стали нападающие Петри Контиола и Антти Оксанен. Во втором периоде «Йокерит» забил ещё три шайбы усилиями Ессе Йонэнсуу и оформившего дубль Вели-Матти Савинайнена, на что «Трактор» ответил только точным броском Ника Бэйлена. В заключительные 20 минут хозяева отыграли один гол усилиями Гики.
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