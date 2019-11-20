Дадонов набрал 20-е очко в сезоне НХЛ. Видео

В Санрайзе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Флорида Пантерз» на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» принимает «Филадельфию Флайерз». На данный момент идёт третий период. Счёт 4:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов во втором периоде отметился двумя результативными передачами. Игрок ассистировал Александру Баркову и Джонатану Юбердо.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, игрок набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин провёл 21 матч, в которых забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

Всего на счету Дадонова в НХЛ 232 матча, в которых он набрал 173 очка, забив 76 голов и сделав 99 результативных передач.