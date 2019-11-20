Дадонов набрал 20-е очко в сезоне НХЛ. Видео
В Санрайзе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Флорида Пантерз» на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» принимает «Филадельфию Флайерз». На данный момент идёт третий период. Счёт 4:2 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов во втором периоде отметился двумя результативными передачами. Игрок ассистировал Александру Баркову и Джонатану Юбердо.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, игрок набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин провёл 21 матч, в которых забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
Всего на счету Дадонова в НХЛ 232 матча, в которых он набрал 173 очка, забив 76 голов и сделав 99 результативных передач.
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