2 очка Дадонова и 35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 2 шайбы и сделал 35 сейвов.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 27 минут и 20 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу подряд. «Филадельфия» в свою очередь потерпела четвёртое поражение кряду.

В параллельном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на своей площадке уступил «Миннесоте Уайлд» со счётом 1:4.