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2 очка Дадонова и 35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Филадельфию»

2 очка Дадонова и 35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 2 шайбы и сделал 35 сейвов.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 27 минут и 20 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу подряд. «Филадельфия» в свою очередь потерпела четвёртое поражение кряду.

В параллельном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на своей площадке уступил «Миннесоте Уайлд» со счётом 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Майерс, Хейз) – 06:26' (5x5)   1:1 Севьюр (Мэтисон, Коннолли) – 10:38' (5x5)   2:1 Коннолли (Трочек) – 12:30' (5x5)   3:1 Барков (Дадонов, Браун) – 26:46' (5x5)   4:1 Юбердо (Барков, Дадонов) – 30:23' (5x5)   4:2 Фрост (Конечны) – 34:20' (5x5)   5:2 Хоффман – 57:28' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Паризе (Эрикссон Эк) – 07:14' (5x5)   0:2 Паризе (Сутер, Фиала) – 19:56' (5x4)   0:3 Бродин (Цукер, Цуккарелло) – 25:29' (5x5)   1:3 Монтур (Айкел, Олофссон) – 56:11' (6x5)   1:4 Цукер (Стаал, Койву) – 57:46' (en)
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