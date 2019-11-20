«Тампа» уступила «Сент-Луису», несмотря на 31 сейв Василевского

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на площадке 9 минут и 55 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард «Тампы» Никита Кучеров получил 11 минут и 43 секунды игрового времени и также не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 18 минут и 17 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 31 сейв.

В другом матче НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своей площадке уступил «Виннипег Джетс» со счётом 1:2.