«Тампа» уступила «Сент-Луису», несмотря на 31 сейв Василевского
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на площадке 9 минут и 55 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард «Тампы» Никита Кучеров получил 11 минут и 43 секунды игрового времени и также не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 18 минут и 17 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 31 сейв.
В другом матче НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своей площадке уступил «Виннипег Джетс» со счётом 1:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Киллорн, Хедман) – 16:36' (5x5) 1:1 Перрон (Парэйко, О'Райлли) – 37:24' (5x5) 2:1 Сундквист (Томас) – 46:16' (5x5) 3:1 Шварц (Шенн) – 59:55' (en)
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