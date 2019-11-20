Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Вегасом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забили Коди Гласс, Томаш Носек, Марк Стоун и Коди Икин. В составе проигравшей команды отличились Джейсон Спецца и Зак Хайман. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.
Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел шестое поражение подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Аризоной Койотс».
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гласс (Пасиоретти, Шмидт) – 28:07' (5x4) 1:1 Спецца (Михеев) – 47:26' (5x5) 2:1 Носек – 48:07' (5x5) 3:1 Стоун (Гласс, Теодор) – 50:22' (5x4) 3:2 Хайман (Спецца, Бэрри) – 52:47' (5x4) 4:2 Икин (Пасиоретти, Маршессо) – 59:39' (en)
- 20 ноября 2019
-
10:00
-
09:37
-
09:18
-
09:15
-
08:54
-
08:54
-
08:16
-
08:01
-
07:47
-
07:39
-
07:30
-
07:09
-
07:02
-
06:32
-
06:20
-
06:14
-
06:12
-
06:01
-
05:47
-
05:16
-
00:00
- 19 ноября 2019
-
23:39
-
23:16
-
22:59
-
22:38
-
22:09
-
21:58
-
21:32
-
21:11
-
21:00
-
20:47
-
20:40
-
20:26
-
20:14
-
20:07
Партнерский контент