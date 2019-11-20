Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Вегасом»

Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забили Коди Гласс, Томаш Носек, Марк Стоун и Коди Икин. В составе проигравшей команды отличились Джейсон Спецца и Зак Хайман. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.

Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел шестое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гласс (Пасиоретти, Шмидт) – 28:07' (5x4)   1:1 Спецца (Михеев) – 47:26' (5x5)   2:1 Носек – 48:07' (5x5)   3:1 Стоун (Гласс, Теодор) – 50:22' (5x4)   3:2 Хайман (Спецца, Бэрри) – 52:47' (5x4)   4:2 Икин (Пасиоретти, Маршессо) – 59:39' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019