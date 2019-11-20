Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забили Коди Гласс, Томаш Носек, Марк Стоун и Коди Икин. В составе проигравшей команды отличились Джейсон Спецца и Зак Хайман. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.

Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел шестое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Аризоной Койотс».