Ничушкин обновил личный рекорд по игровому времени в матче за «Колорадо»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» переиграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «лавин».
Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин провёл на площадке 16 минут и 22 секунды, сделал голевую передачу и завершил встречу с показателем полезности «+1». Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 90 матчей. При этом игровое время Ничушкина стало рекордным для игрока в матче за «Колорадо». Российский форвард впервые провёл на льду больше 16 минут за матч в нынешнем сезоне.
В сезоне-2019/20 на счету воспитанника челябинского хоккея 2 (0+2) очко в 17 матчах регулярного чемпионата при полезности "+4". В среднем за матч Валерий проводит на льду 12 минут и 9 секунд.
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