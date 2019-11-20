Ничушкин обновил личный рекорд по игровому времени в матче за «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» переиграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «лавин».

Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин провёл на площадке 16 минут и 22 секунды, сделал голевую передачу и завершил встречу с показателем полезности «+1». Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 90 матчей. При этом игровое время Ничушкина стало рекордным для игрока в матче за «Колорадо». Российский форвард впервые провёл на льду больше 16 минут за матч в нынешнем сезоне.

В сезоне-2019/20 на счету воспитанника челябинского хоккея 2 (0+2) очко в 17 матчах регулярного чемпионата при полезности "+4". В среднем за матч Валерий проводит на льду 12 минут и 9 секунд.