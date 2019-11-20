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Экс-игрок «Вашингтона»: удачи вам, если хотите остановить выстрел Овечкина

Экс-игрок «Вашингтона»: удачи вам, если хотите остановить выстрел Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Экс-защитник «Вашингтон Кэпиталз» Эл Айфрейт поделился мнением о бросках капитана столичной команды Александра Овечкина.

«Каждый знает, что он будет бросать, но никто не может этому помешать. У него просто жуткий щелчок! Сильный и точный. Это убойная комбинация. Удачи вам, если вы хотите остановить выстрел Ови. Точность важнее. После поперечного паса Овечкин может отправить шайбу в верхний угол или в нижний, в ближний или в дальний.

Вратарь никогда не знает наверняка. Если он переместится слишком быстро, а бросок пойдёт под дальнюю штангу, то он поймает воздух. Если задержится, а бросок пойдёт под ближнюю — он просто не успеет. Каждый раз это настоящая головоломка для голкипера.

Я, откровенно говоря, восхищаюсь Овечкиным. Видеть, как человек, который забросил 600 с лишним шайб за карьеру, возглавляет форчек — это впечатляет. Любому настоящему таланту непросто наступить на горло собственной песне и целиком переключиться на то, что полезно команде. Овечкин в свои 30 с лишним лет это сделал. И тем самым подал пример молодым партнёрам, которые тоже прониклись этой общей задачей. Именно поэтому нынешний «Вашингтон» сделал то, что не удавалось командам других поколений — выиграл Кубок Стэнли. Без Овечкина — не только забивающего, но и отрабатывающего в обороне, — это было бы невозможно. Такая трансформация поразительна», — цитирует Айфрейта пресс-служба НХЛ.

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