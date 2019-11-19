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Овечкин вплотную приблизился к Селянне по голам в НХЛ при игре в большинстве

Овечкин вплотную приблизился к Селянне по голам в НХЛ при игре в большинстве
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы. Ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон. Для россиянина эта шайба стала 15-й в нынешнем сезоне. Всего на счету Овечкина стало 25 (15+10) очков в 23 матчах.

Этот гол стал для российского форварда 254-м, забитым в НХЛ при игре в большинстве. Овечкин находится на расстоянии одной шайбы от Теэму Селянне (255), занимающего третье место по этому показателю. Лидером же является Дэйв Андрейчук (274), второе место у Брэтта Халла (265).

Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова
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