«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: стали известны составы команд
Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и китайского «Куньлунь Ред Стар» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Уфе состоится сегодня, 20 ноября, начало матча — в 17:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Хохряков — Майоров;
Семёнов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Амиров, Солодухин — Картаев — Гиматов.
«Куньлунь Ред Стар»:
Смит (Грубец);
Мёрфи — Спроул, Вонг — Кракнелл — Фу;
Бартли — Фрам, Дефацио — Миллер — Вольски;
Райнхарт — Шустр, Бондра — Кейн — Смит-Пелли;
Хант — Верек — Палола.
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