«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: стали известны составы команд

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и китайского «Куньлунь Ред Стар» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Уфе состоится сегодня, 20 ноября, начало матча — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Хохряков — Майоров;

Семёнов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Амиров, Солодухин — Картаев — Гиматов.



«Куньлунь Ред Стар»:



Смит (Грубец);

Мёрфи — Спроул, Вонг — Кракнелл — Фу;

Бартли — Фрам, Дефацио — Миллер — Вольски;

Райнхарт — Шустр, Бондра — Кейн — Смит-Пелли;

Хант — Верек — Палола.



