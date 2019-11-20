Экс-игрок «Авангарда» Верстиг перешёл в словацкую «Нитру»
Нападающий Крис Верстиг перешёл в словацкий хоккейный клуб «Нитра», информирует Complete Hockey News. Недавно форвард покинул клуб АХЛ «Рокфорд», где сделал один голевой пас в шести встречах.
Прошлый сезон Верстиг начинал в «Авангарде», за который успел сыграть 11 матчей. Нападающий набрал 5 (3+2) баллов при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 16 с половиной минут за матч.
Вскоре Верстиг покинул «ястребов», перебравшись в шведский «Вёкше». В 12 матчах регулярки 32-летний канадец забросил 4 шайбы и сделал 7 результативных передач. В 7 играх плей-офф Крис отметился 6 (4+2) очками.
Верстиг является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».
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