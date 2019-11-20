Форвард «Оттавы» Райан выведен из состава и пройдёт программу помощи от НХЛ

Нападающий клуба «Оттава Сенаторз» Бобби Райан пройдёт программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт НХЛ. Форвард выведен из состава команды. Традиционно подобная программа используется для помощи хоккеистам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости.



32-летний нападающий в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 16 матчах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «0» и 11 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за матч.



Годовая зарплата нападающего составляет $ 7,25 млн, действующий контракт будет действовать ещё три сезона.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги