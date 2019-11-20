Романцев — о поражениях «Сибири»: пауза на Евротур ни при чём, виноваты сами

Нападающий новосибирской «Сибири» Данил Романцев прокомментировал домашнее поражение своей команды от казанского «Ак Барса» (1:4), которое стало для «Сибири» пятым подряд.
«Выкладываемся, бьёмся, но что-то сломалось. Нужно это пережить, а завтра со свежей головой проанализировать, послезавтра уже новый матч. Счёт 1:4 — не по игре? В чём-то могу согласиться. Но «Ак Барс» очень мастеровитая команда, за все ошибки сегодня они нас наказали. А у нас столько большинства было и всего один гол. Маловато. Если мы хотим выигрывать, то нужно играть лучше. Что не получалось? Броски были, комбинации были. Может быть, где-то это вопрос везения. По физике чувствуем себя отлично.
Во всём виноват Евротур? А при чём тут Евротур? Пауза — она у всех была, и у «Ак Барса», и у других соперников. Сами виноваты, будем думать, исправлять. Психологически команда не в идеальном состоянии, но не нужно уж совсем падать духом. У нас есть матчи в запасе, к тому же половина чемпионата ещё впереди. У многих команд есть спады. На одном дыхании тяжело пройти сезон, но нужно правильно ко всему отнестись и не зацикливаться на поражениях», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 20 ноября 2019
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