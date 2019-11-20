Пашнин: игроки «Салавата» переигрывали смены и чуть-чуть «закислялись»

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (1:0).



«Тяжелая, непростая игра. Все хотят набрать два очка, тем более для них была первая игра на выезде. Матч складывался непросто для нас, они упирались, но мы выстояли, молодцы. Ребята, кто ложился под шайбу, конечно, красавцы, ловили на себя все, и у Метсолы получился сухарь. Конечно, Юха нас много подвыручал.



Бывало, переигрывали смены и поэтому чуть-чуть «закислялись», получалось, что уставали быстро. Всем надо было просто играть проще, все друг другу помогают как могут. У нас хорошая команда», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».



«Салават Юлаев» одолел «Куньлунь», у Метсолы — «сухарь»