В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» принимает московское «Динамо» (1:1, идёт второй период).



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Автором шайбы бело-голубых стал финский защитник Юусо Хиетанен. Для Хиетанена эта шайба стала 47-й за «Динамо». Хиетанен стал лучшим снайпером «Динамо» среди защитников в чемпионатах России, побив рекорд Сергея Вышедкевича (46).



34-летний защитник пополнил состав бело-голубых в 2015 году. Хиетанену принадлежат многие рекорды московского «Динамо», в том числе финн занимает первое место по матчам за бело-голубых среди иностранных игроков. Матч с рижанами стал для Юусо 276-м за москвичей.