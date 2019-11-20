Хиетанен стал лучшим снайпером «Динамо» среди защитников в чемпионатах России
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» принимает московское «Динамо» (1:1, идёт второй период).
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Автором шайбы бело-голубых стал финский защитник Юусо Хиетанен. Для Хиетанена эта шайба стала 47-й за «Динамо». Хиетанен стал лучшим снайпером «Динамо» среди защитников в чемпионатах России, побив рекорд Сергея Вышедкевича (46).
34-летний защитник пополнил состав бело-голубых в 2015 году. Хиетанену принадлежат многие рекорды московского «Динамо», в том числе финн занимает первое место по матчам за бело-голубых среди иностранных игроков. Матч с рижанами стал для Юусо 276-м за москвичей.
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