ЦСКА прервал полосу неудач, одолев «Витязь»
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» на домашней площадке потерпел поражение в матче с ЦСКА, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Подмосковный коллектив проиграл пятый матч подряд, ЦСКА прервал полосу из четырёх поражений.
«Армейской» команде удался блестящий старт, за 93 секунды ЦСКА забросил две шайбы усилиями нападающих Михаила Григоренко и Сергея Толчинского. На 12-й минуте нападающий Йоонас Няттинен сократил отставание «Витязя». На 54-й минуте «Витязь» сравнял счёт, заброшенной шайбой отметился форвард Алексей Бывальцев. Встреча перешла в овертайм, где победу московскому клубу принёс нападающий Константин Окулов.
КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Вей) – 01:14' (5x4) 0:2 Толчинский (Попов) – 01:33' (5x5) 1:2 Няттинен (Бывальцев, Йормакка) – 11:39' (5x4) 2:2 Бывальцев (Йормакка) – 53:06' (5x5) 2:3 Окулов (Робинсон, Мамин) – 63:34' (3x3)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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