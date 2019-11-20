ЦСКА прервал полосу неудач, одолев «Витязь»

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» на домашней площадке потерпел поражение в матче с ЦСКА, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Подмосковный коллектив проиграл пятый матч подряд, ЦСКА прервал полосу из четырёх поражений.



«Армейской» команде удался блестящий старт, за 93 секунды ЦСКА забросил две шайбы усилиями нападающих Михаила Григоренко и Сергея Толчинского. На 12-й минуте нападающий Йоонас Няттинен сократил отставание «Витязя». На 54-й минуте «Витязь» сравнял счёт, заброшенной шайбой отметился форвард Алексей Бывальцев. Встреча перешла в овертайм, где победу московскому клубу принёс нападающий Константин Окулов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.