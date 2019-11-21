Овечкин шайбой разбил губу рефери, ему наложили несколько швов. Видео

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов хозяева впереди со счётом 1:0.

В одном из моментов матча капитан «столичной» команды Александр Овечкин шайбой разбил губу арбитру Фурману Сауту. Рефери смог продолжить матч, в перерыве ему наложили пять швов.

Видео момента можно посмотреть в "Твиттере".

Открыл счёт на второй минуте второго периода нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, реализовавший большинство для «Рейнджерс». Для россиянина эта заброшенная шайба стала 10-й в нынешнем сезоне. Ассистентами выступили финский форвард Каапо Какко и американский защитник Адам Фокс. Также Панарин обновил личный рекорд, набрав очки в 12-м матче подряд.