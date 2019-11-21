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Панарин и Бучневич за 23 секунды забросили две шайбы в ворота «Вашингтона»

Панарин и Бучневич за 23 секунды забросили две шайбы в ворота «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашинтгтон Кэпиталз». Идёт третий период, хозяева впереди со счётом 3:1.

Дублем в составе «Рейнджерс» отметился россиянин Артемий Панарин, реализовавший второе большинство в этом матче. Ассистентами стали Каппо Какко и Райан Строум.

Меньше чем через минуту счёт стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». С передач Филипа Хитила и Брендана Лемье отличился российский нападающий Павел Бучневич. Для Бучневича это 3-я заброшенная шайба в сезоне, также на его счету 13 голевых передач.

Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 24 матчах столичная команда набрала 36 очков. «Рейнджерс» занимает 14-е место на Востоке с 18 очками после 18 игр.

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