Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».
В составе «Рейнджерс» дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету Артемия в нынешнем сезоне стало 25 (11+14) очков в 19 матчах. Артемий догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ. Александр не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс», в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.
Панарин и Овечкин делят лидерство в списке бомбардиров среди россиян. Третье место в национальном споре бомбардиров занимает нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (23 очка в 21 матче).
Александр Овечкин с близкого расстояния не забил в пустые ворота. Видео
Панарин отпраздновал дубль ударом ногой! Забил «Вашингтону» из «офиса» Овечкина
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — самый русский матч сезона НХЛ. Голы, провокации, разборки — наши были везде.
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