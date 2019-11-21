Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».

В составе «Рейнджерс» дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету Артемия в нынешнем сезоне стало 25 (11+14) очков в 19 матчах. Артемий догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ. Александр не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс», в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.

Панарин и Овечкин делят лидерство в списке бомбардиров среди россиян. Третье место в национальном споре бомбардиров занимает нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (23 очка в 21 матче).

Александр Овечкин с близкого расстояния не забил в пустые ворота. Видео