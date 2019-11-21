Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».

В составе «Рейнджерс» дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету Артемия в нынешнем сезоне стало 25 (11+14) очков в 19 матчах. Артемий догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ. Александр не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс», в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.

Панарин и Овечкин делят лидерство в списке бомбардиров среди россиян. Третье место в национальном споре бомбардиров занимает нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (23 очка в 21 матче).

Александр Овечкин с близкого расстояния не забил в пустые ворота. Видео
Панарин отпраздновал дубль ударом ногой! Забил «Вашингтону» из «офиса» Овечкина
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — самый русский матч сезона НХЛ. Голы, провокации, разборки — наши были везде.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019