Александр Овечкин с близкого расстояния не забил в пустые ворота. Видео

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов хозяева впереди со счётом 1:0.
Капитан «столичной» команды Александр Овечкин не использовал прекрасный момент, не сумев с близкого расстояния поразить практически в пустые ворота. У Александра не получился плотный бросок. и Хенрик Лундквист сумел поймать шайбу.
Видео можно посмотреть в "Твиттере".
Открыл счёт на второй минуте второго периода нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, реализовавший большинство для «Рейнджерс». Для россиянина эта заброшенная шайба стала 10-й в нынешнем сезоне. Ассистентами выступили финский форвард Каапо Какко и американский защитник Адам Фокс. Также Панарин обновил личный рекорд, набрав очки в 12-м матче подряд.
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