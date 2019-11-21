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Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня в НХЛ

Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой был признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин отметился дублем в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1). Теперь на счету Панарина 25 (11+14) очков в нынешнем сезоне. Он догнал Александра Овечкина в национальном споре бомбардиров.

Второй звездой назван форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук, забивший в овертайме матча с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ).

Замкнул тройку лучших голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 30 бросков из 31. Шведский вратарь одержал 454-ю победу в НХЛ. Лундквист вышел на пятое место в НХЛ по победам среди вратарей, повторив результат Кёртиса Джозефа.

Панарин – первый игрок «Рейнджерс» за 11 лет с 12-матчевой результативной серией
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