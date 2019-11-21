Лемье подрался с Уилсоном после попытки провести хит против Овечкина. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».

При счёте 4:1 в пользу «Рейнджерс» нападающий хозяев Брендан Лемье попытался провести силовой приём на капитане «столичной» команды Александре Овечкине прямо возле скамейки «Вашингтона». Овечкин увернулся от удара, но Лемье был вызван на бой форвардом «Кэпиталз» Томом Уилсоном.

Два главных силовых нападающих своих клубов сошлись в кулачном поединке, и после равнозначного обмена ударами Уилсону удалось завалить Лемье на лёд. Для Лемье эта драка стала уже третьей в нынешнем сезоне.

Видео драки можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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