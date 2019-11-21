Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков по состоянию на 21 ноября 2019 года.
«Авангард»:
Емелин Алексей
Зернов Денис
Манухов Роман
Судницин Александр
Чудинов Максим.
«Автомобилист»:
Гросс Владислав
Кучерявенко Александр
Мозер Евгений
Попов Виталий
Рассейкин Максим.
«Адмирал»:
Угольников Александр.
«Ак Барс»:
Воронков Дмитрий
Ли Олег
Ткачёв Владимир.
«Амур»:
Железков Артём
Кузнецов Александр
Файзуллин Данил.
«Барыс»:
Пакаринен Ииро
Сведберг Виктор.
«Витязь»:
Ежов Илья
Катичев Евгений.
«Динамо» Мн:
Граньяни Марк-Андре
Дерябин Дмитрий
Костицын Сергей
Эллиотт Стефан.
«Динамо» М:
Бойков Сергей
Кулёмин Вячеслав
Полыгалов Игорь.
«Йокерит»:
Йенсен Никлас.
«Куньлунь Ред Стар»:
Джо Брэйден
Ип Брэндон
Рич Алекс
Челиос Джейк.
«Локомотив»:
Марков Андрей.
«Металлург»:
Верещагин Иван
Козун Брэндон
Рожков Никита.
«Нефтехимик»:
Шафигуллин Булат.
«Северсталь»:
Вовченко Даниил
Яковлев Егор.
«Сибирь»:
Наумов Владислав.
СКА:
Бенгтссон Лукас
Ткачёв Владимир
Швец-Роговой Артём
Якупов Наиль.
«Спартак»:
Гришин Алексей
Кулик Евгений.
«Трактор»:
Глинкин Антон
Кручинин Алексей
Томас Кристиан.
ХК «Сочи»:
Щитов Никита.
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