Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков по состоянию на 21 ноября 2019 года.



«Авангард»:

Емелин Алексей

Зернов Денис

Манухов Роман

Судницин Александр

Чудинов Максим.



«Автомобилист»:

Гросс Владислав

Кучерявенко Александр

Мозер Евгений

Попов Виталий

Рассейкин Максим.



«Адмирал»:

Угольников Александр.



«Ак Барс»:

Воронков Дмитрий

Ли Олег

Ткачёв Владимир.



«Амур»:

Железков Артём

Кузнецов Александр

Файзуллин Данил.



«Барыс»:

Пакаринен Ииро

Сведберг Виктор.



«Витязь»:

Ежов Илья

Катичев Евгений.



«Динамо» Мн:

Граньяни Марк-Андре

Дерябин Дмитрий

Костицын Сергей

Эллиотт Стефан.



«Динамо» М:

Бойков Сергей

Кулёмин Вячеслав

Полыгалов Игорь.



«Йокерит»:

Йенсен Никлас.



«Куньлунь Ред Стар»:

Джо Брэйден

Ип Брэндон

Рич Алекс

Челиос Джейк.



«Локомотив»:

Марков Андрей.



«Металлург»:

Верещагин Иван

Козун Брэндон

Рожков Никита.



«Нефтехимик»:

Шафигуллин Булат.



«Северсталь»:

Вовченко Даниил

Яковлев Егор.



«Сибирь»:

Наумов Владислав.



СКА:

Бенгтссон Лукас

Ткачёв Владимир

Швец-Роговой Артём

Якупов Наиль.



«Спартак»:

Гришин Алексей

Кулик Евгений.



«Трактор»:

Глинкин Антон

Кручинин Алексей

Томас Кристиан.



ХК «Сочи»:

Щитов Никита.