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Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Опубликован список травмированных игроков КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков по состоянию на 21 ноября 2019 года.

«Авангард»:
Емелин Алексей
Зернов Денис
Манухов Роман
Судницин Александр
Чудинов Максим.

«Автомобилист»:
Гросс Владислав
Кучерявенко Александр
Мозер Евгений
Попов Виталий
Рассейкин Максим.

«Адмирал»:
Угольников Александр.

«Ак Барс»:
Воронков Дмитрий
Ли Олег
Ткачёв Владимир.

«Амур»:
Железков Артём
Кузнецов Александр
Файзуллин Данил.

«Барыс»:
Пакаринен Ииро
Сведберг Виктор.

«Витязь»:
Ежов Илья
Катичев Евгений.

«Динамо» Мн:
Граньяни Марк-Андре
Дерябин Дмитрий
Костицын Сергей
Эллиотт Стефан.

«Динамо» М:
Бойков Сергей
Кулёмин Вячеслав
Полыгалов Игорь.

«Йокерит»:
Йенсен Никлас.

«Куньлунь Ред Стар»:
Джо Брэйден
Ип Брэндон
Рич Алекс
Челиос Джейк.

«Локомотив»:
Марков Андрей.

«Металлург»:
Верещагин Иван
Козун Брэндон
Рожков Никита.

«Нефтехимик»:
Шафигуллин Булат.

«Северсталь»:
Вовченко Даниил
Яковлев Егор.

«Сибирь»:
Наумов Владислав.

СКА:
Бенгтссон Лукас
Ткачёв Владимир
Швец-Роговой Артём
Якупов Наиль.

«Спартак»:
Гришин Алексей
Кулик Евгений.

«Трактор»:
Глинкин Антон
Кручинин Алексей
Томас Кристиан.

ХК «Сочи»:
Щитов Никита.

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