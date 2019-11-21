«Автомобилист» одержал пятую победу в последних шести матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей. «Авангард» прервал серию из трёх побед.
Клуб из Екатеринбурга одержал пятую победу в последних шести матчах. До этой серии команда Андрея Мартемьянова проиграла семь матчей подряд.
Гости открыли счёт на 8-й минуте матча после точного броска в исполнении Брукса Мэйсека и ушли на первый перерыв с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке зрители заброшенных шайб не увидели. «Авангард» восстановил равновесие на 53-й минуте стараниями Сергея Шумакова, прервавшего безголевую серию из 15 матчей. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу гостям принёс Георгий Белоусов.
- 21 ноября 2019
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