Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин открыл счёт в матче «Питтсбурга» с «Нью-Йорк Айлендерс»

Малкин открыл счёт в матче «Питтсбурга» с «Нью-Йорк Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт первый период, гости впереди со счётом 1:0.

Счёт в матче на 1-й минуте 1-го периода открыл нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Ассистентами выступили Джейк Гюнцель и Джонсон Марино.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20.

Видео гола Малкина можно посмотреть в «твиттере» NHL.

Эта заброшенная шайба стала 4-й в этом сезоне для россиянина. Также на его счету 8 голевых передач.

Напомним, что «Питтсбург» идёт на 7-й строчке Восточной конференции с 25 очками после 21 сыгранного матча. «Айлендерс» (31) – на 2-й, после 19 проведённых игр.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019