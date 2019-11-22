Малкин открыл счёт в матче «Питтсбурга» с «Нью-Йорк Айлендерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт первый период, гости впереди со счётом 1:0.

Счёт в матче на 1-й минуте 1-го периода открыл нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Ассистентами выступили Джейк Гюнцель и Джонсон Марино.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20.

Видео гола Малкина можно посмотреть в «твиттере» NHL.

Эта заброшенная шайба стала 4-й в этом сезоне для россиянина. Также на его счету 8 голевых передач.

Напомним, что «Питтсбург» идёт на 7-й строчке Восточной конференции с 25 очками после 21 сыгранного матча. «Айлендерс» (31) – на 2-й, после 19 проведённых игр.