Малкин открыл счёт в матче «Питтсбурга» с «Нью-Йорк Айлендерс»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт первый период, гости впереди со счётом 1:0.
Счёт в матче на 1-й минуте 1-го периода открыл нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Ассистентами выступили Джейк Гюнцель и Джонсон Марино.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20.
Видео гола Малкина можно посмотреть в «твиттере» NHL.
Эта заброшенная шайба стала 4-й в этом сезоне для россиянина. Также на его счету 8 голевых передач.
Напомним, что «Питтсбург» идёт на 7-й строчке Восточной конференции с 25 очками после 21 сыгранного матча. «Айлендерс» (31) – на 2-й, после 19 проведённых игр.
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