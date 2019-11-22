Бобровский пропустил гол после грубой ошибки защитника «Флориды» Яндла

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает на «Би-Би-энд-Ти-центр» «Анахайм Дакс». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу «Анахайма».
Российский вратарь Сергей Бобровский после неудачного выброса защитника «Флориды» Кейта Яндла пропустил 4-ю шайбу в этом матче. Нападающий «Анахайма» Ондржей Каше воспользовался ошибкой защитника и уверенно переиграл Бобровского.
Видео, заброшенной шайбы в ворота Бобровского можно посмотреть в «твиттере» «Анахайма».
Напомним, что «Флорида» имея в своём активе 27 очков после 21 встречи занимает 5-ую строчку в Восточной конференции. «Анахайм» после 22 игр набрал 22 очка и находится на 11-й строчке Западной конференции.
Сергей Бобровский в этом сезоне принял участие в 18 играх, в одной из которых отстоял на ноль, пропуская в среднем 3.4 шайбы за игру. Процент отражённых бросков составляет 89%.
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