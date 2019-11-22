Сергачёв забил первый гол в сезоне НХЛ. Видео

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Тампы». Гости открыли счёт на 16-й минуте. Гол забил российский защитник Михаил Сергачёв, который реализовал большинство. Результативной передачей отметился Янни Гурд.
Видео с первым голом Сергачёва в сезоне можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Сергачёв забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету игрока 10 очков. За 19 игр он отметился голом и сделал 9 результативных передач.
Всего в НХЛ Сергачёв провел 177 матчей, в которых набрал 82 очка (16 голов и 66 результативных передач).
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