Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

Таким образом, «Коламбус» одержал третью победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.

В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Виннипег Джетс», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.