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Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Детройт»

Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
Таким образом, «Коламбус» одержал третью победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.

В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Виннипег Джетс», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Тексье (Джонс, Аткинсон) – 05:37' (5x5)   1:1 Бертуцци (Манта, Боуи) – 12:06' (5x5)   2:1 Аткинсон (Джонс, Веренски) – 24:30' (5x3)   2:2 Гронек (Фаббри, Атанасиу) – 36:03' (5x5)   2:3 Гленденинг (Нильсен) – 36:47' (4x5)   3:3 Бьёркстранд (Нюквист, Дюбуа) – 47:40' (5x4)   4:3 Дженнер (Бьёркстранд, Гавриков) – 48:43' (5x5)   5:3 Робинсон (Веренски, Веннберг) – 53:49' (5x5)   5:4 Бертуцци (Холовски, Атанасиу) – 56:46' (6x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Ристолайнен (Айкел, Олофссон) – 05:25' (5x4)   1:1 Маршан (Хара, Пастрняк) – 13:52' (5x5)   2:1 Маршан (Грызлик, Хайнен) – 34:45' (5x4)   3:1 Пастрняк (Хайнен, Бержерон) – 41:56' (5x4)   3:2 Монтур (Шири, Далин) – 52:58' (5x5)
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