«Торонто» одержал победу в первом матче после отставки Бэбкока, У Михеева 2 очка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами. Добавим, «Торонто» одержал победу в первом же матче после отставки главного тренера Майка Бэбкока.

Таким образом, «Аризона» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Торонто» в свою очередь прервал шестиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Аризона Койотс» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Колорадо Эвеоанш». Обе встречи состоятся 24 ноября.