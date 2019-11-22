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«Торонто» одержал победу в первом матче после отставки Бэбкока, У Михеева 2 очка

«Торонто» одержал победу в первом матче после отставки Бэбкока, У Михеева 2 очка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами. Добавим, «Торонто» одержал победу в первом же матче после отставки главного тренера Майка Бэбкока.

Таким образом, «Аризона» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Торонто» в свою очередь прервал шестиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Аризона Койотс» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Колорадо Эвеоанш». Обе встречи состоятся 24 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бэрри (Михеев, Маззин) – 19:14' (5x5)   0:2 Энгвалль – 36:49' (4x5)   0:3 Мэттьюс (Нюландер, Михеев) – 40:48' (5x5)   1:3 Хиностроза – 59:43' (5x5)
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